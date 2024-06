Aegade menukaimal kunstikoolide konkursil kuulutati välja plaadiümbrise kujunduse võidutöö

Neist viibis näituse avamisel Jaan Kristjan Peterson, kes rääkis, et talle võidu toonud kaks plaadikaant disainis ta enda muusika jaoks. 16-aastane Peterson on nimelt kolm aastat ise muusikat salvestanud ning andnud oma loomingut välja artistinime Nightcare alt. Tunnustuse pälvinud kaantest üks on tema äsja ilmunud singli „Gaze The World“ kaanepilt ning teine EP „Cutoff“ oma. Nightcare viljeleb indie-elektroonilist muusikat.