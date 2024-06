„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Noored lõid poe, kus toit on 90% odavam. „Viis päeva ei käinud majast väljas. Sõime, jõime, magasime laos“

Sumena peamiseks kliendiks on 30–50aastane Harjumaal elav pereema. Hitt-toodeteks on snäkid. „Oleme üritanud tuua sortimenti päris toitu – riis, makaronid –, aga päeva lõpuks on number üks krõpsud, šokolaad ja kiirnuudlid,“ selgitab Oliver Sebastian.