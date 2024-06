VAATA JÄRELE | Miks on rahapesu Eestis legaalne?

Vadim Kleiner teeb ettekande (inglise keeles), milles selgitab rahapesu globaalseid mõõtmeid. Ta avab, miks peab rahapesu vastu võitlema ja kuivõrd võimalik see on.

Vestlusõhtu teises pooles arutlevad ajakirjanik Martin Laine ja dokumentaalsetele materjalidele toetuva lavastuse autor Mehis Pihla sellest, miks rahapesu on Eestis legaalne.

Draamateatri lavastus „Rahamaa“ on sissevaade maailma, mis avaneb vaid ülirikastele, ja annab aimu, kuidas rahapesu on kujundanud lääneriikide poliitikat juba aastakümneid ja miks sellisest hämarast rahast nii raske loobuda on.