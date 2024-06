POLIITIKARADAR | EP valimiste eri, vol. 2: pühapäeva hilisõhtul raputatakse korralikult Eesti sisepoliitikat

Et kandidaate on vähe ja võidukarikad asuvad Brüsselis, mitte Toompeal, ei tähenda, et Euroopa Parlamendi valimistel poleks, mida jälgida. On küll. Mõned neist detailidest on puhtalt võistluslikud – kes võidab keda. Aga nagu kõlab üks poliitikareegel „valimistel on tagajärjed“, on ka europarlamendi valimiste tulemustel mõju sisepoliitikale. Need ei pruugi avalduda kohe, aga jätavad kindlasti jälje sellele, mis juhtub edasi Eesti-sisestes liitudes ja erakondades endis.