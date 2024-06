Ott Järvela: Pariisi olümpia tõestab Venemaa kaotust

Kellegi jaoks pole uudis, et tippsport ja suurvõistlused on Venemaa jaoks olnud vahend oma mõjuvõimu suurendamiseks maailmas. Tippspordi kui pehme jõu abil on Vene Föderatsioon tõestanud oma vägevust siseriiklikult ning parandanud mainet välismaal. Kahe kuu pärast algavad olümpiamängud Pariisis tähistavad suurt pööret – need näitavad Venemaa nõrkust.