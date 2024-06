Seal on olukord palju radikaalsem kui Eestis. See algas ehk viis aastat enne sõda, sõja alates muutus lätlaste vastumeelsus veelgi suuremaks. See on normaalne. Arvan, et lätlaste sügavat nõukogude traumat ei ole läbi töötatud, selle üle ei ole arutletud. Eestis on rohkem vabadust, see riik on skandinaavialikum, siinne kogemus on veidi teistsugune, ühiskond on konstruktiivsem ja rahulikum. Selline on minu tunnetus praegu.