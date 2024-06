ARVUSTUS | „Rahamaa“: Tõnis Niinemets väärib kõiksugu näitlejapreemiaid

Tähtede seis on „Rahamaa“ õnnestumiseks enam kui soodne. Draamateater on pälvinud kunstilise juhi Hendrik Toompere juuniori tuleku järel üha uusi ja uusi kiidusõnu, saalid on välja müüdud, julgus teha suuri ja ambitsioonikaid asju üha kasvanud.