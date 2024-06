Koomik Maiduk nublu mänedžeri ameti mahapanemisest: „Väga hea, et see niimoodi läks!“

Praegu peamiselt siiski stand-up-koomikuna tegutsev Maiduk katsetas mõned aastad tagasi ka muusikaäris läbilöömist – olles muu hulgas näiteks hiljem supertäheks saanud nublu esimene mänedžer.

„Proovisin, jah, muusikabisnises läbi lüüa,“ räägib Maiduk, „aga kui raha ei tule, ei saa seda äriks pidada. Ma tõesti sitsisin alguses nublu sabas ja proovisin teda puššida. Aga tema tähelend ja minu oskused ei olnud korrelatsioonis. Nublu esimese kontserdi jõudsin teha ja siis oli kõik. Tagantjärele vaadates: väga hea, et see niimoodi läks. Enda loomingule pühendumine on vist kõige parem otsus, mis ma teinud olen. Kui ma senini oleksin tema mänedžer, teeksin praegu Exceli-tabeleid, mul ei oleks eriti raha, ma valetaks, et mulle väga meeldib see, ja ma teeksin seda kõike ka kehvasti.“

Saatejuht Raul Saaremetsa küsimusele, kuidas Maiduki viiendal singlil kaasa tegeval räppar Väike PD-l läheb, vastab ta: „Väike PD just hetk tagasi saatis mulle Instas sõnumi, et kuule, nii need asjad ei käi ikka, et võtad mu pool salmi ära ja oma suva järgi lõikad sealt. Näitas pahameelt. Las pahurdab!“

Saates tuleb juttu ka Maiduki lemmikkoomikutest, kellena ta nimetab Eddie Muprhyt ja Dave Chapelle’i ja et viimane läks läilaks pärast seda, kui woke-inimestega tülli läks.

„Ta muutus kibedaks nende peale,“ ütleb Maiduk. „Ja nüüd elab kibestumist välja. Ma ise ka tunnen aeg-ajalt, et libastun sellel teel – tahan hakata woke-inimesi, kes mulle eriti ei meeldi, mõnitama, ja siis samal ajal tean, et see ei ole tegelikult üldse nii naljakas. Las nad siis olla sellised präänikud, nagu nad on. Aga nii suur kihk on kogu aeg, et tahaks woke-inimesi sinnasamusesse saata.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusi:

Imagine Dragons „Nice to Meet You“

U-L-A „By Your Side“

Shimza & Rachel Chinouriri „Parachute“

Bedwetters „Ma ei oska öelda ei“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

