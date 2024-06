NÄDALA SARI | Isepäine detektiiv sööstab pea ees filmimoguli pereafääridesse

KLASSIKALINE DETEKTIIV: Kui ka tundub, et uurimine on vastu seina jooksnud, ei jäta John Sugar (Colin Farrell) jonni.

Ehkki film noir on väga lai mõiste, pakub kõne all olev sari mitu žanrisse sobivat elementi. Esiteks, keskealine sarmikas meesdetektiiv, kes on ühtlasi äärmiselt efektiivne. Teiseks, peategelase kapis peituvad luukered ning minevikuvarjud, mis muudavad tema käitumise ettearvamatuks. Kolmandaks, muidugi lähevad aeg-ajalt käiku ka rusikad. Ja neljandaks, loomulikult kummutab detektiiv viskit!