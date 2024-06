POLIITIKARADAR | 9 põnevat momenti valimistulemustest: Isamaa ründekolmiku triumf ja Eesti 200 täielik häving

Isamaa erakond on teinud ajaloolise tulemuse – nad on Euroopa Parlamendi valimiste võitjapartei. Kui kuldmedalistidega on kõik selge, personaalselt enim hääli sai oodatult Marina Kaljurand sotsidest, siis kaotajaid on päris mitu. Suurim kaotaja on üheaegselt nii Reformierakond kui ka Eesti 200. Reformierakond seetõttu, et nad said küll ühe mandaadi, kuid kaotasid enim hääli võrreldes eelmiste europarlamendi valimistega. Eesti 200 seetõttu, et valitsusparteina saadi erakordselt nigel tulemus, kus neid toetas alla 3% valimas käinutest.