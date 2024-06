ARVUSTUS | Krimilugusid parodeeriv sari „Bodkin“ pakub jaburaid pöördeid

Ka nende omavahelised suhted ei ole just roosilised. Trio ninamees on narruseni entusiastlik ameeriklane, iiri juurtega Gilbert (Will Forte), kes haistab head võimalust oma krimilugudele pühendunud ja viimastel aastatel pisut alla käinud taskuhäälingule jälle tuule tiibadesse saada. Gilberti assistent, ebakindel ja kõigile meeldida üritav Emmy (Robyn Cara) püüab justkui truu ja innukas koerakutsikas kogu aeg kasulik olla ning iga päevaga järjest enam käest mineva ekspeditsiooni organisatoorset poolt hallata. Grupi kolmas liige on Guardiani uuriv ajakirjanik iirlanna Dove (Siobhán Cullen), kes ühe katastroofiliselt lõppenud loo pärast ajutiselt Londonist minema pagendatakse, Gilbertile teejuhiks, ning kes paistab lisaks podcaster’itele, keda ta ajakirjandusmaastikul mõttetuteks amatöörideks peab, veel ka kogu ülejäänud maailma vihkavat.