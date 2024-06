Nähtamatuna eksisteerinud Tallinna kesklinna viimane nõukogudeaegne büroohoone kaob ajalukku

Sotsialistlik arhitektuuripärand on Eestis pidevalt vaidlusobjektiks. Viimastel aastatel on palju räägitud kahe Tallinnas asuva rajatise – Maarjamäe memoriaali ja linnahalli tulevikust. Pealinnas on aga kolmaski lammutamisohus suurehitis, mille olemasolust isegi kõigil tallinlastel ei pruugi aimu olla.