NÄDALA ALBUM | boipepperoni ja An-Marleni plaadilt leiab märke ka Eesti vaibakloppimismuusika tippajast

Produtsent boipepperoni koostööliste rivi on viisakas – kohe meenuvad EiK, maria kallastu, villemdrillem, nublu, Daniel Levi ja Heleza. Sisuliselt on kogu Eesti muusika noore põlvkonnaga koostöö läbi proovitud, ja mitte alati pole need kombinatsioonid mänginud üksteise tugevustele, kuid laulja An-Marleniga paistab üksteisemõistmine tulevat poolelt noodilt ning on ehk kõige loogilisem asjade käik skeenes üldse.