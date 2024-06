Reisifirma utsitab puhkuseks haiguslehte võtma

VARIANTE JAGUB: „Kas mingi üritus või läheb nädalavahetus pikale, ei taha tööle minna või on mõni muu kaalukas argument, näiteks väga hea hinnaga reis, siis on mõistlik haigusleht välja võtta, kui arst selle ära kirjutab,“ arvab reisifirma büroojuht. (Fotol turist Egiptuses.)

„Oleme meie ka näinud häid viimase hetke hindu, aga sellist – veel mitte kunagi! See ei ole mingi müüginipp või salatrikk, selliseid hindu pole varem olnud! Kui saad võtta puhkuse või haiguslehe, siis see on päriselt see koht NÜÜD!“ seisab reisibüroo Travel House meili teel saadetud pakkumises.