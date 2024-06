TAPVAD HINNAD | Raskelt haiged vajavad uusi ülikalleid ravimeid, mis võivad teha imet. Eesti ei suuda neid kinni maksta

Tilk tilga haaval liigub Laura veeni läbipaistev vedelik. Väliselt eristamatu ükskõik millisest teisest värvitust vedelikust. Aga Laura teab, et see on Keytruda. Ja ta teab, et see 100 milliliitrit, mis talle tunni jooksul veeni tilgub, maksab 5000 eurot. Ning et ta vajab neid ravimikotikesi kokku kümneid.