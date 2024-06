TAPVAD HINNAD | Kalju Kivi sai uue lootuse kallist ravimist: muidugi on mul veel unistusi

Filmirežissöör ja -kunstnik Kalju Kivi (73) sai 11 aastat tagasi eesnäärmevähi diagnoosi. Temast õhkub rahu ja positiivsust ning ta ütleb naerdes, et tema ei võitle vähiga, vaid on pigem lahinguväli, kus arstid ja ravimid vähiga rinda pistavad. Praegu on sel väljal vähi vastu võitlemas uus kallis ravim, mida pere sai osta tänu säästudele ja vähiravifondile. See on üks neid lugusid, kus tervisekassa uut tõhusat ravimit veel ei rahasta.