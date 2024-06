TAPVAD HINNAD | „See oli elu ja surma küsimus.“ 15aastase poisi päästis ravim, mille hind käis Eestile üle jõu

Aleksandri isa Vladimir Kuznetsovi sõnul on tema pojal vedanud, sest Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi rahastus aitas tal raskest haigusest välja tulla. Küll aga näeb ta, et kuna ravim toimis, siis ei saa enam väita, et selle kasutegur nõrk oleks.