Peavoolu suurnimesid Paavli lavadelt muidugi ei leia – selleks pole tegemist ei piisavalt suure ega piisavalt noobli paigaga. Küll aga on jagunud sinna pea iganädalaselt maailmatippe erinevates nišižanrites ning need nišid pole sageli sugugi väikesed. Nii läks, kui mainida vaid paari näidet, alles aprillis täismajale kultuslik Kanada postrock’i-orkester Godspeed You! Black Emperor, mullu sügisel aga pooltühjale saalile oma viimaste plaatidega järjest kriitikute aastatabelites figureerinud raju Algiers. Tõsi, kutid ise kiitsid pärast Tallinna kontserti ja publiku energiat tuuri seni parimaks. Kvaliteet versus kvantiteet, eks ole!