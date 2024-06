Hiina meremiilits. Varjatud armaada, mille olemasolu Peking harva tunnistab

Kuid need Hiina paadid ei olnud tavalised kalalaevad ja nad ei viibinud seal kalapüügi eesmärgil. Nad olid seal selleks, et võidelda Filipiinide abilaevastikuga, mille eesmärk oli tarnida kaluritele varustust vaidlusaluse madaliku lähedal. Viimaks survele järele andes pöördus abilaevastik enne madalikule jõudmist tagasi.

Hiina laevad olid osa meremiilitsast, varjatud armeest, mille olemasolu Peking harva tunnistab ja mida ta on pikka aega kasutanud selleks, et aidata hoida või vallutada vaidlusaluseid territooriume, mida väidab endale selles piirkonnas kuuluvat.

Meremiilitsal on kõnealuses piirkonnas pikk ajalugu. Selle võtmeroll Scarborough’ madaliku hõivamisel 2012. aastal vallandas ühe Lõuna-Hiina mere kõige tuntuma territoriaalvaidluse.

Ja see madalik on vaid üks paljudest paikadest, kus on toimunud ohtlikke kokkupõrkeid Hiina ja teiste konkureerivate nõudeid esitavate riikide vahel. Üha teravnenud pinged on seega muutnud Lõuna-Hiina mere potentsiaalseks tulipunktiks ühel maailma strateegiliselt ja majanduslikult olulisemal veeteel.

Mis on meremiilits?

Meremiilits on eksisteerinud juba aastakümneid, kuid on muutunud professionaalsemaks, paremini varustatuks ja militariseeritumaks just president Xi Jinpingi juhtimisel, kes 2012. aastal võimule saades asus Hiina relvajõudusid ümber kujundama.

See koosneb kahest peamisest jõust. Üks on professionaalne laevastik, mis hõlmab vähemalt sadat spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud kalalaeva meenutavat alust. Teine laevastik, tuntud kui Spratly saarte kalalaevastik (SBFV), on suurem rühm tegelikke kalapaate, mis baseeruvad Hainani ja Guangdongi sadamates ning on kaasatud Hiina missioonidesse.

Hiina professionaalne laevastik koosneb võimsamatest, sageli sõjaväelise varustusega paatidest. Neid võib üldjuhul näha satelliitjälgimisplatvormide kaudu vaidlusaluste paikade ümber tiirlemas.