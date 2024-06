„Pahupidi“ õigustaks erinevalt paljudest Pixari järgedest kolmandatki osa

PALJU EMOTSIOONE: Viha, Hirm, Rõõm, Kurbus, Vastikus, Kadedus, Ärevus ja Häbi. Pildilt on puudu Tülpimus.

Animatsioonihiid Pixar on paistnud pärast 2000. aastate kuldaega („Leluloo“ mitu osa, „Kollide kompanii“, „Kalapoeg Nemo“, „Imelised“, „Ratatouille“, „Wall-E“, „Üles“) silma ennekõike järgede ja oma klassika varju jäävate enesekordustega. Sekka on siiski mahtunud ka mõned tippteosed, nagu „Hing“ ja „Pahupidi“, millest viimane on nüüd saanud pea paratamatuna näival kombel teise osa.