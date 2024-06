Kas moodne Keila laululava suudab oma funktsiooni täita?

Keila uus laululava on kahtlemata silmapaistev ja julgelt lahendatud ehitis. See on ümmarguse põhiplaaniga, murukatusega, laest ripuvad alla ka valgustitena toimivad metalltorud ja puudu on laululavale enamasti omane tagumine sein. Nii püha ehitise teistsugune arhitektuurilahendus on tekitanud vastakaid arvamusi.