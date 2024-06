Rohkem sürrealismi, palun!

Sisenedes võib see näida justkui kolahoov, kus pilgul on keeruline kuhugi haakuda, piirjooni ja taieseid, kunsti ja kohustuslikku kustutit eristada. Isegi kustuti külge on õigupoolest kinnitatud paberileht luuleridadega, seintelt paistavad läbisegi maalid ja sinna kinnitatud esemed, lae küljest sõudepaat, aknalaualt õmblusmasin, ruumi keskel asuvalt suurelt laualt igasugust kraami vanast telerist matrjoškasid meenutavate nukkude armeeni. Kui mulluses filmis „Nähtamatu võitlus“ esindas vaimset kirgastumist ja lihalisusest kaugenemist kõiksuguste roogade, soolase ja magusa segamini söömine, siis siin on gurmeerestorani hoolsusega sätitud taldrikule hunnik kive.