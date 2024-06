Mobiilsuskonverentsil otsiti lahendusi liikuvust pärssivatele kitsaskohtadele

Ennast mitte kellegi palgal olevaks raudteelaseks nimetav reisientusiast Jon Worth kirjeldas arvukalt kurioosseid näiteid Euroopas mittetoimivatest ühendustest. Kui tema sõnul on riigisisene rongisüsteem tavaliselt hästi korraldatud, siis riigipiiri ületamisel algavad probleemid. „Teenuse kvaliteet on ebaühtlane, graafikud ei klapi või lõpeb raudtee üldse piiril,“ märkis Worth. Kui aga ühendus siiski toimib, on tema kogemusel piletid pikalt ette välja müüdud. Worthi sõnum on, et piiriüleste raudteeühenduste puhul võiks lahenduste otsimisel olla eestvedav roll Euroopa Liidul, sest tihti on olukorrad lihtsalt lahendatavad, aga ühe riigi käed jäävad lühikeseks.

Majandus- ja transpordiekspert Raivo Vare selgitas, miks töökohad, haridus ja elukvaliteet kipuvad koonduma suurlinna ja kuidas raudtee võimalusi saaks rohkem ära kasutada. „Juba praegu elab 75 protsenti Eesti inimestest raudtee mõjupiirkonnas, see on tohutu potentsiaal. Raudteede tõmbeala tuleb panna toimima, inimene peab saama tunni jooksul sihtpunkti,“ selgitas Vare, kuidas pidurdada pealinnastumist. „Ajalugu on näidanud, et kui taristu on, siis tekib sinna ka elu.“

Euroopa Komisjoni liikuvuse peadirektor Magda Kopczynska peatus pikemalt muutunud geopoliitilisel olukorral. „Ukraina sõda on näidanud, et raudtee võib osutuda eluliiniks. See on turvatunde ning inimeste ühendamise oluline alus,“ rääkis ta konverentsil.

Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets kinnitas, et kolme riiki ühendava raudtee rajamisega liigutakse praegu tempos, mis võimaldab 2030. aasta detsembris väljuda Ülemistelt esimesel rongil.

Mobiilsuspaneel: kui autoga saab kiiremini, ei valita ühistransporti

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse dirigeeritud mobiilsuspaneel keskendus ühistranspordi kitsaskohtadele. Paneelis osalesid riigikogu liige Hanah Lahe, Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor Dago Antov, regionaal- ja põllumajandusministeeriumi liikuvusreformi nõunik Hannes Luts ning Transpordiameti liiklusteenistuse juht Joel Jesse.

Inimestele pole tähtis, kui kaugel on raudtee, vaid see, kus on peatus ja milline on ühendus selle peatuseni. Dago Antov