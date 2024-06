Marko Kivila: Rail Baltica tasub end ära, suurim kasu tuleb säästetud ajast

Uus tasuvusuuring näitab, et projekt on tasuv teostamise mõttes. Selle tasuvusuuringu kokku panemisel on ümber arvestatud ka projekti kulukomponent – see on see, millest on varem avalikkuses päris palju juttu olnud. Ning kulukomponenti arvesse võttes on ikkagi tulud suuremad kui kulud. Projekti elluviimine selle analüüsi põhjal on igati põhjendatud.

Millised need tulud ja kulud on, kui need on kokku löödud?

Analüüs näitab, et nii-öelda netokasum Balti riikidele projekti tehnilise eluaja jooksul saab olema 6,6 miljardit eurot. Seda arvestades siis ka terve projekti kulubaasi, mis analüüsi teostanud Boston Consulting Groupi arvestuses on hinnatud 25 miljardi euro peale. Meie enda projektisisene analüüs näitab, et projekti eelarve on kuskil 23 miljardi euro juures, kui seda täies mahus realiseerida – mis siis tähendab ka osiseid, mis on tänaseks lükatud pärast 2030. tähtaega tegemisele.

Mida me näeme aastal 2030, ehk mis meil praeguse plaani järgi siis valmis on?

2030 peab rong sõitma. See tähendab, et meie tehniliste plaanide kohaselt on olemas Baltikumi ühendav üherööpmeline raudtee koos kõige selle juurde kuuluvaga, mis on hädavajalik selleks, et inimesed saaksid raudteed kasutada ja kaupa saaks raudteel vedada.

Kui palju esimese etapi väljaehitamine maksab?

Esimese etapi eelarveks oleme arvestanud ca 15 miljardit eurot. See tähendab, et teise etapi väljaehitamiseks peaks jääma ca 8 miljardit eurot.

Kui esimene etapp valmib tähtajaks, kas siis sõidab rong Tallinnast Riiga, Kaunasesse ja Varsavisse?

Jah, täpselt nii.

Kuidas neid sotsiaal-majanduslikke tulusid igaühele arusaadavalt lahti seletada? Me näeme maksumust, aga kust see tulu tuleb?