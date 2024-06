Algas Rail Baltica mõjualasse jäävate rabade veerežiimi eelseire

Väike-konnakotka puhul oli Ülemiste püsielupaiga seiretulemus eelmiste aastate tulemusi silmas pidades ootuspärane – konnakotkad viimasel ajal seda pesapaika ei asusta ning võib eeldada, et kotkapaar on kolinud pesitsusega hoopis Kangru piirkonda. Seevastu Tõdva püsielupaigast tulid rõõmustavad uudised – kotkapaaril oli pesas üks poeg, kes hakkas ka lendama ning keda nähti piirkonna rohumaadel toitumas. Tõdva kotkapaaril on vedanud, kuna nende pesa lähipiirkonnas on regulaarselt hooldatud rohumaad ja püsirohumaad, mistõttu saab nende toitumisala seisundit pidada heaks.