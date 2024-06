NÄDALA RAAMAT | Mehi pole olemas, saab olla kas poolnaine või poolmees

Nt luuletuses „emake maa“ leitakse, et maa on üksikema (keda on vb isegi vägistatud), ja küsitakse „kus isa üldse on“, samas kui definitsioonis samastatakse mees taevaga. Viimases luuletuses öeldakse „sa ei pea mitte kedagi armastama / sind ei pea mitte keegi armastama“, ühes teises aga kurvastatakse, et autori armastatu (kes seda ise ehk ei teagi) ei näita talle oma vastuarmastust.