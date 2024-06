„Ükski avalik hind ei ole päris“ – kuidas firmad elutähtsate ravimite hindadega manipuleerivad

„See on avalik raha, mille eest ostetakse elutähtsaid tooteid, mis päriselt päästavad elusid, aga see on ärisaladus. Seda arvestades on see saladuseloor üllatav. Ja on ka teada, et toimub manipuleerimine. Ravimifirmad kasutavad seda kaarti, et „me pakume teile kõige paremat hinda, miks te seda vastu ei võta?“ Aga tegelikkuses ju keegi ei tea. Kindlasti nad valetavad ka. See on natuke haiglane asi, kui võtame arvesse, et jutt käib näiteks vähiravimitest,“ ütleb Reiljan.