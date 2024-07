Genialistide lugu. Kuidas tudengite ansambel jõudis ühiselamu diivanilt üle Eesti ja lõpuks tagasi Tartusse

„Kärakat sai pandud ja üle piiri mindud, see oli elustiili osa,“ möönab Põllu. „Pärast oli piinlik ka, aga ühtegi backstage’i me ei lõhkunud. Me olime ikkagi nohikute bänd.“

„Meil ei jäänud ühti kontserti kunagi ära selle pärast, et keegi oleks olnud haige, kadunud või purjus,“ naerab Kütt. „Hoidsime sellist liini, et bänd ei kannataks, aga eks me olime noored ja reis mööda Eestit on ikkagi nagu klassiekskursioon.“