ÕHUS | Vingumine on inimõigus

VAADATA LOODUST: On hea viis vingumisest vabaneda.

ScienceDirect kirjutab, et kui inimestel lastakse vanduda samal ajal, kui nad peavad käsi jääkülmas vees hoidma, jaksavad nad seda kauem teha – ehk inimese valulävi kasvab. Raske töö puhul, näiteks köögis või ehitusel, ei käi mitte töö ja vile koos, vaid pigem lendab roppusi vasakule ja paremale. See annab motivatsiooni ja jõudu, on ehk isegi kohustuslik.