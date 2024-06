NARKO VÕIM | „Juba hommikul võtsin pihutäie opioide.“ Kuidas eestlased vaevlevad ravimisõltuvuse küüsis

„Helistan oma venna nimel. Ta läks Lootuse külla ravile nüüd. Et ta ei saa sealt helistada ja talle ei saa helistada. Et ta nüüd, no tal oli see alkoholiprobleem, aga tal on rohtusid vaja,“ alustas Daisy (asjaosaliste nimed on artiklis muudetud) telefonikõnet Lõuna-Eesti väikese alevi perearstile.