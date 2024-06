Eestis on ühe avaliku laadimispunkti kohta 15 elektriautot – on seda palju või vähe?

„Elektriautode populaarsus Balti riikides kasvab ja lähiaastatel on oodata kasvu kiirenemist,“ ütleb Volkswageni maaletooja Balti riikides ja Audi maaletooja Lätis ja Leedus Moller Baltic Impordi e-mobiilsuse juht Matiss Zemitis. Eelmisel aastal moodustasid elektrisõidukid Eestis, Lätis ja Leedus juba 7,1% uute autode müügist, 2020. aastal oli see veel 1,4%.

Uuringud näitavad, et laadimisvõimaluste vähesus pole elektrisõidukite omanike jaoks enam märkimisväärne probleem.

Üleilmne kogemus näitab, et kui elektriautode osakaal jõuab uute autode müügis 5%-ni, jätkub kasv oluliselt kiiremini. Kõik riigid, kus on jõutud 5%-lise elektriautode osakaaluni, on Bloomberg Greeni analüüsi kohaselt saavutanud pärast seda nelja aasta jooksul märkimisväärse elektriautode müügi kasvu 25%-ni või üle selle – nendeks on enam kui 10 Euroopa turgu, sealhulgas Soome, Rootsi, Taani, Belgia ja teised. Selle kriitilise piiri ületamine annab meile alust ka Baltikumi puhul prognoosida säästva liikuvuse kiiret kasvu ning selleks vajalikke tehnoloogiaid ja infrastruktuuri kiiremini ette valmistada ja kasutusele võtta.

Möödunud aastal alustas Moller Baltic Import koostööd Elektrum Drive’iga, mille laadimislahendus on integreeritud Volkswageni ja Audi platvormidesse We Charge ja Audi Charging ja mis annavad nüüd ligipääsu enam kui 600 000 laadimispunktile Euroopas ühe laadimiskaardi või rakendusega.

Laadimisjaamades ainult rohelist energiat kasutav Elektrum lubab 2026. aastaks laadimispunktide arvu kolmekordistada, mis tõstab nende arvu Baltikumis üle 2000. Nendest hinnanguliselt 360 on kiirlaadijad laadimisvõimsusega 300 kW. Intensiivset laienemist kavandavad ka teised laadimisteenuse pakkujad.

Laadimistaristu laieneb

Elektrumi Baltikumi elektritranspordi laadimisdirektori Ansis Valdovskise sõnul pole taristu suurus ainus edunäitaja – Elektrum Drive on keskendunud laadimisjaamade usaldusväärsusele ja 97%-lisele töökindlusele. See tähendab, et kuni 3% juhtudest, mil jaamad ei tööta, on ööpäevaringne tugi saadaval erinevates keeltes ja enamik tõrkeid lahendatakse telefonikõnega 15 minuti jooksul.