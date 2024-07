ARVUSTUS | Sari, mis haaras konksu otsa nii, et vaatasin nädalaga kaks hooaega

BBC kanalil esilinastunud, kuid hiljem kogu maailma voogedastusplatvormidele jõudnud sari on võitnud nii vaatajate kui ka kriitikute südame. The New York Times on nimetanud „Varjude orgu“ üheks kõigi aegade parimaks ja inimlikumaks krimisarjaks. The Telegraph ütleb lausa, et tegemist on Briti teledraamade panteoniga. The Guardian väidab, et „Varjude oru“ kolme hooaja puhul on tegu teleajaloo ühe suurejoonelisema triloogiaga.