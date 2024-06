Erakordne suvetuur Tallinna kultuurimajades – muusikat esitatakse kanalisatsioonitorudest ehitatud bassflöödil

20. ja 21. sajandi muusika üks tugev (kuigi mitte domineeriv) suund on olnud eemaleliikumine traditsioonilistest orkestripillidest. Orkestrid on suured ja traditsioonilisi orkestripille on palju, aga kohe kui heliloojaid ja instrumentaliste hakkasid huvitama kõik tämbrid, mis üldse võiksid olemas olla, sai selgeks, et traditsiooniliste pillide tämbrivalikud on instrumentide tehnilisest paindlikkusest hoolimata piiratud. Kes tahtis helidega avaramalt katsetada, pidi hakkama uusi instrumente välja mõtlema.