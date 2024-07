Silvia Urgas: poleks uskunud, et Charli XCX suudab ületada 2017. aasta mixtape’i. Siis ilmus „brat“

Mitmendat nädalat õigustan iga enda halba eluvalikut lihtsa tõdemusega: see on brat summer. Asjad, mis kuuluvad brat-suve juurde: peol olemine nõnda kaua, et õues läheb valgeks, selle üle põdemine, et teised naised on minust lahedamad ja edukamad, kuid juba järgmisel hetkel ekstreemsel enesekindluse lainel seilamine, Kreayshawni, Uffie ja Farrah Abrahami diskograafia ülekuulamine ning tõdemus, et võib-olla olid nad maailma muusikaloos vähemalt sama olulised kui biitlid.