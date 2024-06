Katariina Libe: sain riigilt mitte millegi eest kingiks üle 2000 euro

Sel nädalal said kirjanikud oma iga-aastase hüvitissumma Autorihüvitusfondilt raamatute laenutamise eest. Muidugi on vahva, et summat on kergitatud, tänavuaastane eelarve oli 1,5 miljonit eurot ja ülemmäär ulatus sel aastal 7328 euroni. Kukkus sealt ju minulegi pangakontole 2090,44 eurokest, sest raamatukoguriiulitel seisavad minu sulest kaks romaani ja kaks lasteraamatut, millest viimased olen ka illustreerinud.