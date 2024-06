Julm tõde neljas graafikus: Eesti on aina enam narkouimas

Tervise Arengu Instituudi värsked andmed näitavad, et jooksul on kokaiini teinud iga viies 25–34aastane Eesti mees ja 12,9 protsenti 16–24aastaseid naisi. See tähendab, et naised alustavad tihti juba alaealisena, mehed veidi hiljem. Kokaiinitarvitajate osakaal on suurem eestlastel, alg- või põhiharidusega, pigem Tallinnas elavatel ja pigem keskmise või kõrgema sissetulekuga inimestel.