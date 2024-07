Ursula Ratasepp: argielu imede märkamiseks tuleb olla hetkes. Kuu vanuse isikliku ime kõrvalt on see paras katsumus

Mina ei tahtnud samuti sel jaaniööl Tulevast näha. Mul on juba Olevane. Ja unedega on nagunii kehvasti, sel suvel veedan öösiti palju aega ärkvel. Umbes iga kahe tunni järel saan ma kiigata, kas ikka veel on valge, kas jälle on valge, kas linnud juba laulavad, kas taevas roosatab, kas põllul on udu. Minu suveööde sisustaja on praegu kuu aega vana.