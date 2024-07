FILMISOOVITUS | „Lugusid headusest“: lusti, rõõmu ja särtsu vaatab vastu igast kaadrist

TIPPVORMIS NÄITLEJATEGA: Jesse Plemons on nii jõuliselt passiivagressiivne, et saalis hakkab kohati päriselt hirmus.

Viimased kümmekond aastat oleme rääkinud Yorgos Lanthimosest enamasti ingliskeelse kino kontekstis ning ajuti unustanud, et tegelikult on ta tõupuhas ja täisvereline Euroopa veidrik, kes ei ole suurele filmiturule tungides end mitte grammigi lahjendanud, vaid pigem nihutanud piire just talle sobivas suunas. Tõsi, ta on küll mõned trikid, mis Hollywoodi lahjendatud supi kõrval ilmselt põhja alt lööksid, targu tagataskusse õiget aega ootamata jätnud, kuid ehk just tänu sellele on tal olnud võimalus teha nii steroididel Grimmi muinasjutt Lovecrafti kastmes („Vaesekesed“) kui ka selle sajandi parim kostüümidraama („Favoriit“).