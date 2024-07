Kremli telekanali uus Eesti allikas sokutab end Aivo Petersoni jälgedesse

„Liiga palju on kulutada presidendi peale 60 miljonit eurot (aastas), see raha läheb aednike, autojuhtide ja teenijate ülalpidamiseks. Praegu sõidab ta sageli Aafrika riikidesse, mis on minu jaoks arusaamatu. Ta on olnud mitme ülikooli rektor, riigikontrolör, ta on uurinud hiiri. Aga räägime temast praegu kui presidendist. Presidendiks sai ta nii, et ta määras ametisse ühe partei juht. Kahe partei liidrid leppisid kokku ja parlamendis toimib partei distsipliin…“