Tartu on uus kuurortlinn, ütlevad paljud. Viimastel aastatel on lõpuks ometi Emajõe kallastele elu sisse puhutud ja linn, mis varem tudengite lahkudes tukkuma jäi, sumiseb suvel elavalt. Uurisime üheksalt tuntud tartlaselt, millised on kohalike lemmikpaigad, kus saaks nautida suvist ööelu.