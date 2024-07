AVASTAMISSOOVITUS | Kui tikutulega otsida, leiab ka Eestist techno-muusika tippe

Kui kodumaine popmuusika elab kuldseid ning erinevaid võnkeid vabalt segavaid aegu ja maha ei jää ka kittarri-indie ega punk, siis palavalt hinnatud tehnoidne põmakaseltskond kord tõuseb, et siis jälle väsinult jalgu puhkama jääda. On põhjus kohe-kohe saabuvas AI-muusika rünnakus, kus techno oleks vast üks esimesi kaotajaid, või DJ-tehnoloogide väheses loomeenergias, ega teagi. Techno tugevus on mass, seega paluks kohalikke Jako Krulle ja Killerkatte oluliselt rohkem kõrvu elektrifitseerima. Exit Safe Mode (ehk Margus Löve) hoiab märkamatult juba teist aastakümmet techno-lippu kõrgel, väljastades viisaka vahega monumentaalset, kodupiire päris kindlasti kitsaks pidavat jõutroonikat.