Täiemahulise sissetungi kolmandaks aastaks on Euroopa varud aga otsas ja Ukraina kaitsjad olnud vähemalt kahel korral kriitilises laskemoonapõuas.

Euroopa komisjon süstis mullu suuri summasid, et unne vajunud mürsutootmine taas täistuuridel tööle panna. Avalikult lubataksegi, et kahe aastaga on Lääne võimekus Venemaaga võrdseks viidud.