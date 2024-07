Mis puudutab presidendi vanusele ülempiiri seadmist, siis oma olemuselt olen igasuguste piiride vastu, kõik oleneb ikkagi isiksusest. On erakonna vastutada, kelle nad kandidaadiks esitavad. See ongi erakonna nõrkus, et nad pole suutnud elujõulist dünaamilist kandidaati õigel ajal välja mängida. Demokraadid on seetõttu vangis, sest uus tundmatu vastane tähendaks ka hävingut, kui nad peaks Bideni välja vahetama. Nad on väga suures plindris. Ja see pole ainult USA, vaid kogu maailma probleem. Meile on eluliselt tähtis tugev Ameerika ühiskond, kes teostab jätkusuutlikku välis- ja kaitsepoliitikat. See on Venemaa ainus lootus, et