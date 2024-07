Koppel vs. Vaarmets: ühe raamat teeb finantstargemaks, teine on raharaisk

Ei ole vist kellelegi üllatuseks, et maailmas valitseb juba mitmendat aastakümmet eneseabiõpikute buum. Loomulikult kirjutatakse-avaldatakse neid ka siin. Palju taolist „kirjandust“ on muidugi suhetest, aga on ka üks teine eluvaldkond, millele veel suhteliselt varakapitalistlikus, samas Euroopas suhteliselt väikse keskmise palgaga ja suhteliselt olematute sotsiaalsete garantiidega väikeriigis üsna suurt tähelepanu pööratakse. Ja loomulikult on see valdkond raha.