Mehe painavad ööd. „Lõin silmad lahti: ma ei hinga!“

Argo Ingver (33) läks norskamise tõttu arsti juurde alles siis, kui rase naine teatas, et ei kavatsegi beebi kõrvalt ka mehe möirgava norskamise tõttu öösel korduvalt ärgata. Plaksti! Diagnoos: uneapnoe. Kui mees naist öösel ei häirinuks, ei olekski ta teada saanud, et tal on tegelikult tõsine haigus.