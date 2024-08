Berliini edukaim eesti näitleja Linda Vaher: Eestis süstitakse naistesse pidevalt enesekriitikat

Et näitlejatöö on väga keelespetsiifiline, on sellega üsna keeruline teises kultuuriruumis läbi lüüa. Nii ongi vaid käputäis eesti näitlejaid, kes on mujal jalad alla saanud. Lavakunstikooli 26. lennu lõpetanud Linda Vaher on üks neist. Nüüdseks on ta Berliinis elanud juba kaheksa aastat ja tagasi tulla ei plaani ta veel niipea. „Lahkusin, sest tundsin, et mul polnud sel hetkel Eestis kohta, kus olla selline näitleja või inimene, nagu ma olen,“ ütleb ta.