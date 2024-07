„SAATE MINUST LAHTI!“: Eelmise nädala valitsuse pressikonverentsil tunnistas Brüsselisse kõrgele kohale kandideeriv Kaja Kallas ka, et „tegelikult, eks sellega on vist nii, et ega see amet ei ole kuidagi meelakkumine. Aga samas ma arvan, et keegi siit majast ikkagi n-ö suure rõõmuga ära ei lähe, ikka kurb on ka.“

FOTO: Ilmar Saabas | Delfi Meedia