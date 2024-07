Sven Grünbergi plaatide uskumatud sünnilood: „Ühe päevaga teed ära?“

Julgus tasus end ära, Melodija boss Grünbergi ukse taha ei visanud, vaid saatis aste madalamale peainseneri juurde. „Peainsener saatis omakorda tsehhiülema juurde. Ja tsehhiülem saatis mind üldse kuu peale. Vaatas minu paberit, et mida... süntesaatoriga plaati!? Ei, ei! Te ei saa üldse aru, et süntesaatoriga ei saa plaati teha. Et süntesaator teeb... viu-vau hääli!“