Pöörane kümnevõistlus Muhu saarel. Jalad sügelevad mahaaetud kadakatokkidest veel järgmisel päeval

Otsustan tänavu minna võistlusele eelkõige eesmärgiga see seekord ka lõpetada – eelmisel aastal pidin kentsakal põhjusel katkestama ja lõpetasin hoopis EMOs. Olles ise Muhust pärit sportlik kutt, tundus veider, et ma viimase seitsme aasta jooksul, mil legendaarne kergejõustikuvõistlus on toimunud, veel kordagi kümne ala tulemusi kirja pole saanud!