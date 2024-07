Häirekeskus: Eriti palju on teated maaslamajate kohta kuu algul. Mõnikord helistab bussijuht, sest keegi istub pikalt peatuses

Valdre sõnul on enamik juhtumeid paraku seotud alkoholiga. Eriti sagedased on teated maaslamajate kohta kuu algul, mil inimesed tõttavad oma palka või abiraha viinapoes kulutama. „Siis on alkoholi tarbimise tõus märgatav,“ tõdeb Valdre. „Inimesed tarbivad üle ja siis neid jääb maha lamama rohkem.“